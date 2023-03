“Un día sos campeón del Mundo y al otro…”: Los mejores memes tras el masivo corte de luz en Argentina

Un masivo corte de luz está sufriendo este miércoles gran parte de Argentina, lo que se ocasionó por un presunto incendio en las cercanías de un tendido eléctrico en la Región del Litoral.

A raíz de esto, más de 20 millones de personas de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Cuyo, además de gran parte de Buenos Aires, se encuentran sin suministro eléctrico.

La situación tiene muy preocupadas a las autoridades debido a que se da en un contexto de altísimas temperaturas, lo que podría afectar a niños y adultos mayores en un calor más que sofocante.

De todas formas, Telefe precisó que el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, señaló que el servicio se está restableciendo, aunque anticipó que esto “puede tardar un par de horas”.

Como era de esperarse, son varios los usuarios lo que llenaron de memes las redes sociales buscando ponerle algo de humor a este incómodo momento, donde también hubo simpáticos comentarios.

Por ejemplo, una internauta hizo una particular analogía. “Un día sos campeón del Mundo, al otro ganás cuatro The Best y al otro se queda sin luz todo el país con 35°”, comentó.

En tanto, otros utilizaron clásicas postales de Bob Esponja, Los Simpson o novelas trasandinas para manifestarse.

Mira los mejores memes aquí

como que esta todo el país sin luz pic.twitter.com/5ah6m3mebB — lu (@mstrmindd) March 1, 2023

No me digas que nos quedamos sin luz en todo el país tremendo el 1 de marzo de Alberto pic.twitter.com/73lPGu7J08 — #1 Megumi fan account ⭐⭐⭐🇦🇷 (@pubera) March 1, 2023

Un día sos campeón del mundo, al otro ganas 4 CUATRO The Best y al otro se queda sin luz todo el país con 35º de térmica, dios te da y te quita — Brenda (@bcataldo_) March 1, 2023

A alguien más se le cortó la luz? pic.twitter.com/PDjNbVK599 — Fabipa (@fabipa90) March 1, 2023

Algún hijo de puta aprovechó el corte de luz y se robó la mitad de la Bombonera… pic.twitter.com/QF6GflPrmh — Julián Álvarez 🐔 (@juliscarp_) March 1, 2023

Todos yendo a twitter a ver si el corte de luz es solo en su casa o en otros lados pic.twitter.com/QtPshWMnvq — Luis Ruiz (@Luispichula) March 1, 2023

yo recién me despierto de la siesta y de la nada leo corte de luz, todo el país, apocalipsis, the last of us, no vuelve en 48hs pic.twitter.com/8RN1tQkFMF — lucia (@Lucesaretti) March 1, 2023

se corto la luz en todo el país y solo me acuerdo de esto #SinLuz pic.twitter.com/bcybIgp7nO — aurora pero la que no canta (@messxgelocall) March 1, 2023

Sin luz en la Argentina pic.twitter.com/mJLq1XGAo9 — El Mike  (@secretariomike) March 1, 2023

37 grados y sin luz, estoy así pic.twitter.com/Fk8vjfIpOU — Fabipa (@fabipa90) March 1, 2023

Todavía no volvió la luz acá y estoy así pic.twitter.com/xFhWBIQNSO — guillermo guerra ⭐⭐⭐ (@guillermo50005) March 1, 2023

Medio país sin luz pic.twitter.com/9yB7Npj4en — Martín (@marruua) March 1, 2023

esta casi todo el país sin luz pic.twitter.com/ItLwjk6ecL — Mica (@Mic4ela_) March 1, 2023

Me quedé sin luz en el local así que cerré para irme a casa con el aire, en mi casa tampoco hay luz pic.twitter.com/i0MYk2HiBJ — Karen (@KaarenRolon) March 1, 2023

re divertido no tener luz con este calor pic.twitter.com/bP8IYpLTBm — agos; (@agosmichaluk) March 1, 2023

AL FIN VOLVIÓ LA LUZ HIJOS DE PUTA, YA ME ESTABA CONVIRTIENDO EN ESTE pic.twitter.com/8LHl2NECjE — Kevi (@keviiiiii_) March 1, 2023

DÓNDE ESTAN LOS PSICÓPATAS ADORADORES DE ÉSTE CALOR NEFASTOOOO SIN LUZ AHOOOORA??!!!#apagon pic.twitter.com/HpyMlZb851 — Vero (@Moreve76) March 1, 2023

¿Sabes cuántas veces se fue y volvió la luz, Marge? 15 veces pic.twitter.com/EpE320LkZa — Ale Encina (@cuper86) March 1, 2023

SIN LUZ pic.twitter.com/ktdvqU9LOt — Iguacel Gobernador 2023 (@Iguacel23) March 1, 2023