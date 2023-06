Argentino se divorció de su esposa y se enamoró de su vecino a los 50 años, pero la muerte los separó

Nunca es tarde para darle una nueva oportunidad al amor. Y eso es lo que hizo un argentino de 50 años, quien se enamoró de su vecino y juntos vivieron una linda relación que llegó a su fin cuando él murió.

En una primera instancia, Marcelo —quien contó su historia a Infobae— y el Pela, comenzaron siendo vecinos hasta que eso pasó a una amistad. Sin embargo, con el correr de los meses se dieron cuenta que había algo más.

Marcelo se fue a vivir al mismo edificio que vivía el Pela con su novia, luego de separarse de su esposa con la que se casó a los 24 años y con quien mantuvo una relación de 26.

Después de un difícil pasar familiar, Marcelo y su esposa decidieron separarse por el bien de sus hijos.

Tras ir a vivir solo, se hizo amigo de un hombre que vivía en el segundo piso del edificio. Un día, conversando con él, vio al Pela del brazo de una mujer.

“Había un nene que cuando lo vio se le acercó corriendo: ‘Uy, ¿me firmás un autógrafo?”, recordó al medio trasandino sobre la primera vez que vio a su gran amor.

El hombre le indicó que el Pela era locutor y que trabajaba en el mundo del fútbol. Meses después, terminó con su novia y entre los tres salían juntos.

Cada vez la relación entre los dos se tornaba más intensa, hasta que un día salieron los dos solos porque su otro amigo no podía. Ese día, el Pela le confesó sus sentimientos y le dio un beso.

Así, pasaron semanas sin hablarse y Marcelo seguía negando sus sentimientos. “No siento que pueda ser gay, aunque me gustó el beso que me dio. Pero el Pela es mi amigo, lo quiero como a un hermano, no sé si me gusta”, le dijo a su psicóloga.

Si bien en un principio Marcelo se mostró reacio a asumir su homosexualidad, después de meses de terapia lo aceptó y se dio una oportunidad.

“No hablábamos de nosotros, ni nunca tuvimos ningún gesto en público. Cuando íbamos a comer solos, era como si fuéramos dos amigos, y yo igual sentía que nos miraba todo el mundo”, confesó sobre el inicio de su relación.

La muerte los separó

Según contó Marcelo, el Pela se contagió de COVID-19 y tras recuperarse se fueron de viaje a la playa, donde por primera vez demostraron su amor en público.

Al día siguiente, cuando ya estaban de regreso en Buenos Aires, el Pela lo llevó al trabajo, hasta que una hora después su hija lo llamó llorando para decirle que había muerto de un infarto.

Finalmente, pasó el tiempo, “salió del closet” en el trabajo y conoció a Ariel, su nueva pareja, con quien mantiene una relación hasta el día de hoy.