El pasado 27 de julio, Argentina rompió los paradigmas de género y se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer oficialmente el no binarismo, medida instaurada, en primera instancia, por Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Las personas no binarias, que no se sienten identificados ni con el género femenino ni masculino, podrán pedir que se les identifique como tal en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes. De esta forma, no tendrán ni la A (femenina) o la M (masculina), sino una X.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente“, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández.

A días de la puesta en marcha de la iniciativa, más de 100 personas en Argentina ya iniciaron la solicitud para tener el nuevo DNI con la X, según reportó el medio transandino, El Clarín.

De hecho, Dyzhy, hije del presidente Fernández, decidió cambiar su género en su DNI.

Reconocido en el ambiente streamer, además de su performance como Drag Queen, Dyzhy se reconoce como no binario, por lo que aplaudió la iniciativa del gobierno de su padre. “Seguimos conquistando derechos y ningún retrógrado nos va a parar”, aseguró.