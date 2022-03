Exactamente tres semanas han pasado desde que se inició la invasión de tropas rusas a Ucrania, conflicto que ha dejado millones de refugiados y miles de muertos, además de una condena general al presidente Vladimir Putin.

En ese contexto, diversas personalidades del mundo del deporte y el espectáculo se han pronunciado sobre el tema. Uno de los últimos en hacerlo fue el reconocido actor Arnold Schwarzenegger.

En un extenso video publicado en sus redes sociales, el artista estadounidense comenzó contando una anécdota de su adolescencia, cuando tenía 14 años y presenció un campeonato mundial de levantamiento de pesos, el cual terminaría ganando el legendario ruso Yuri Petrovich Vlasov.

Esto originó la admiración de Schwarzenegger y la molestia de su padre, quien desde la Segunda Guerra Mundial no quería que idolatre a ningún ruso, generando una importante discusión familiar.

El actor narró todo esto “porque quiero que sepan que desde mis 14 años, no tengo más que respeto y afecto por el pueblo ruso. Su fortaleza siempre me inspiró, por eso quiero que escuchen la verdad sobre qué pasa en Ucrania”.

Posteriormente, se centró en los soldados rusos y aseguró que “su gobierno les dijo que la guerra es para sacar a los nazis de Ucrania. Eso no es cierto. El gobierno les ha mentido (…) Esta es una guerra ilegal, no es para defender a Rusia”.

“Sus vidas, su futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo”, agregó.

Además, le habló directamente a Putin y sostuvo: “Tú empezaste esta guerra. Tú estás al mando de esta guerra. Tú puedes detener esta guerra”.

Finalmente, Schwarzenegger concluyó su mensaje dedicándole palabras a los ciudadanos rusos que están protestando en las calles del país y son arrestados por la policía. “Ustedes son mis nuevos héroes. Tienen la fuerza de Yuri Petrovich Vlasov. Ustedes tienen el verdadero corazón de Rusia”, sentenció.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022