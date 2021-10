Una profesora que quedó embarazada tras tener relaciones sexuales con uno de sus alumnos, fue arrestada en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo a lo publicado por el Heraldo de México, Heiry Calvi, de 41 años, fue detenida luego de que se descubriera que mantenía un romance con un menor de 14 años.

Lee también: Bolsonaro vivió tenso momento en estadio de Brasil: Le negaron el acceso por no estar vacunado contra el COVID-19

El citado medio asegura que la docente fue investigada durante 7 meses antes de ser arrestada por la policía, tras encontrar un video en el que ella aparecía desnuda junto al estudiante, quien además presumía el registro con sus amigos.

Pese a que aún no se confirma que el hijo que espera Calvi sea de su alumno, la mujer enfrentará cargos por agresión sexual en contra de una menor de edad.

Lee también: Pandora Papers: Congreso de Ecuador abrió investigación contra el presidente Lasso por su vinculación con depósitos

Rey Valdez, portavoz de la policía de la ciudad de Doral, afirmó a Univisión que “el niño, cuando lo entrevistamos, dice que no es víctima, niega haber sido violado. Pero bajo la ley de Florida él no tiene la edad para ofrecer consentimiento, por lo que la ley no reconoce lo que dice”.