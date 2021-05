Un desconocido acudió hasta un restaurante en Taipei (China) y llevó a cabo un ataque que ha sido catalogado como asqueroso.

Según medios locales, el sujeto arrojó más de mil cucarachas en las instalaciones del local, siendo captado por las cámaras del recinto que además registraron la huída del sospechoso junto a una segunda persona involucrada.

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD

— Amber Wang (@ambermywang) May 4, 2021