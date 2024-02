“La quieren silenciar”: Las artistas que se cuadraron con Lali Esposito y se fueron contra Milei

Colegas, periodistas y hasta políticos salieron en defensa de Lali Espósito tras las directas críticas de Javier Milei.

Recordemos que el mandatario trasandino se fue contra la cantante por sus shows municipales, que se financian con fondos públicos. En ese contexto, Javier Milei arremetió contra la actriz, por ello, la nombró como “Lali Depósito”, la acusó de cobrar “de varios gobiernos” y aseguró que sus shows son financiados con “el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco”.

Junto a esto, en otra entrevista, el jefe de Estado argentino culpó a la cantante de empezar con el conflicto y tras esto, mencionó “Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Báncate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado“.

La argentina tampoco se quedó en silencio, y además de una carta publicada en su cuenta de Instagram, utilizó el escenario del festival Cosquín Rock para responder.

“Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, comentó en el escenario.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria… Todos”, sentenció la argentina.

Reacciones tras la discusión de Lali y Javier Milei

Ante las declaraciones cruzadas de la cantante y el mandatario, diversas cantantes, actrices y figuras de la televisión salieron a respaldar a Lali Espósito. Mira acá las capturas.

María Eugenia “China” Suárez:

Natalia Oreiro:

María Becerra:

Nicki Nicole:

Trueno:

Ángela Torres:

Juliana Gattas (Miranda!):

