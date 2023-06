Mujer quiso asaltar un minimarket, pero todo salió mal: “Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad”

Una llamativa situación se dio la madrugada del pasado jueves en Badalona, España, luego de que una mujer intentara asaltar un minimarket.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad del local, donde se pudo constatar que la persona que intentó cometer el robo era una señora que estaba totalmente encapuchada.

Con cuchillo en mano, la ladrona llegó hasta el mostrador y le mostró un enorme cuchillo al trabajador de turno, quien nunca perdió la calma.

Ataque de ansiedad

En el video, subido por La Vanguardia, se ve que mujer le dice con un tono amenazante: “Cierra la puerta y la persiana. Yo no te conozco a ti. Cierra la persiana. O si no, hoy estás muerto”.

Sin embargo, el individuo no se dejó intimidar y hasta la consultó a la atacante si quería una cerveza, lo que enfureció todavía más a la asaltante que le insistía en que “me das un golpe, pero yo te mato (…) Dame lo que tengas en la caja y me largo”.

La situación fue escalando en tensión cuando el trabajador agarró una silla para intentar defenderse, iniciando un leve forcejeo que acabó con la atracadora desistiendo de cometer el delito.

Aunque lo más llamativo fueron los argumentos que entregó la mujer para no cometer el robo. “Me voy porque me voy. Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad”, dijo.

De acuerdo a lo informado por El País, el sujeto que frustró el asalto es Syed Ahsan Abbas, de origen pakistaní y que hace recurrentemente hace el turno de noche en el minimarket.