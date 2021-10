(EFE) – Al menos 80 personas murieron y otras 100 resultaron heridas hoy en un atentado contra una mezquita chiita durante los concurridos rezos del viernes en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán.

“Una fuerte explosión tuvo lugar en la mezquita Sayed-Abad, en la que ochenta personas de la comunidad chií que acudieron a los rezos han muerto y unas cien más han resultado heridas”, señaló Ghulam Rabani Rabani, un antiguo miembro del consejo provincial de Kunduz a Agencia EFE, aunque todavía no hay información oficial respecto a la cifra de decesos.

Según los videos viralizados del atentado, se observan decenas de cuerpos cubiertos de sangre con miembros amputados y tendidos en el suelo, entre escombros y los gritos de angustia de las personas que se afanaban por prestar ayuda a otras personas heridas.

La situación fue confirmada por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama) en Twitter, mensaje en el que aseguraron estar “profundamente preocupados sobre el número de víctimas tras el ataque”.

The UN family in #Afghanistan is deeply concerned by reports of very high casualties in an attack today in Sayyidabad Shia Mosque, #Khanabad, #Kunduz. Initial information indicates more than 100 people killed and injured in a suicide blast inside the mosque. 1/2

— UNAMA News (@UNAMAnews) October 8, 2021