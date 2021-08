La velocista bielorrusa Kristsina Tsimanuskaia dio una conferencia de prensa en la que aseguró ser obligada por sus entrenadores a volver a su país, lo que interpreta como un intento de secuestro.

De acuerdo a Tsimanuskaia, sus entrenadores fueron a su habitación y la obligaron a fingir que estaba lesionada para llevarla a Bielorrusia, tras participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Temo que en Bielorrusia me puedan meter en la cárcel. No tengo miedo de ser despedida o expulsada de la selección nacional. Me preocupa mi seguridad. Y creo que en este momento no es seguro para mí volver a Bielorrusia”, declaró al medio bielorruso Tribuna.

La joven viajó y decidió permanecer en Polonia debido a la dictadura que enfrenta actualmente su país natal. Declaró que no volvería a menos que se le garantizara seguridad.

“Temo por mis padres“, aseguró la atleta, debido a información sobre el funcionamiento de aparatos represivos.

En un principio, su avión había sido desviado hacia Viena por temor a que existiera alguna situación que pudiera atentar contra su seguridad.