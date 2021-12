Durante diciembre del año pasado, se registró un aumento significativo del número de casos activos en Estados Unidos, tal como está pasando en este momento, en que tan solo en algunas semanas, se han duplicado el número de contagios diarios. No obstante, los niveles de infectados es menor en el 2021 debido a la tasa de vacunación lograda durante los últimos 12 meses.

Un fenómeno interesante que se pudo detectar durante diciembre del 2020 fue que a medida que los contagios iban al alza, se descubrió un importante número de quejas en internet sobre velas aromáticas. En estas, se denunciaba que los productos, prácticamente no tenían el olor que debían expeler. Esto resultó llamativo, dado que la pérdida del olfato ha sido un síntoma frecuente en personas con coronavirus.

Al notar esa posible correlación, que en un principio partió como una simple curiosidad, se hizo un estudio, que fue publicado en el diario estadounidense The Washington Post, en que se planteaba que efectivamente “antes de 2020, las reseñas de las mejores velas perfumadas oscilaban entre 4 y 4.5 estrellas, año tras año. Sin embargo, desde enero, esas calificaciones han caído aproximadamente una estrella completa“.

Lee también: Chile es el primer país de Latinoamérica en vacunar a animales contra el COVID-19

“Literalmente tuve que llevar mi nariz al borde del frasco para notar cualquier olor”, “este es uno de los aromas de Yankee Candle más débiles que he tenido el disgusto de comprar” y “velas horribles, sin olor en absoluto”, fueron algunas de las opiniones que se empezaron a hacer frecuentes a medida que la pandemia ganaba terreno, escenario que durante este año también se ha presentado.

Esta semana volvió a salir a la luz esta llamativa relación entre el incremento en las cifras del covid y las denuncias de estos productos aromáticos. Al respecto, surgieron nuevamente las dudas con respecto a esta proporción directa.

Al respecto, Nick Beauchamp, tuiteó un pequeño análisis de datos y la cantidad de veces que se había posteado la frase “sin olor”, según recogió el portal Protocol. El hombre logró concluir que “parte del aumento en el conteo se debe a un aumento general en las ventas y las revisiones cada invierno”. Sin embargo, pareciera que la curva tiene una forma muy similar a la que hemos visto tantas veces con respecto al número de contagios. ¿Será coincidencia? ¿Podría ser este un indicador?

Here's a plot of the "no smell" complaints for the top three Yankee Candles on Amazon. pic.twitter.com/EFUsGil5k4

— Nick Beauchamp (@nick_beauchamp) December 22, 2021