Autor de tiroteo en EE.UU. se mantiene prófugo: Piden a los habitantes que no salgan de sus casas

(EFE) – Cientos de agentes de varios cuerpos policiales continúan este jueves la búsqueda del autor de dos tiroteos en la ciudad de Lewinston, en el estado de Maine, Estados Unidos, que dejó numerosos muertos y decenas de heridos.

El número de fallecidos tras los ataques en la noche del miércoles todavía es incierto, ya que no se han dado a conocer cifras oficiales, pero medios como CNN calculan que podrían superar la veintena.

Las fuerzas policiales tanto en Lewinston como en ciudades adyacentes han pedido a sus residentes que permanezcan en sus casas, mientras se avanza en la búsqueda del presunto autor del ataque, un hombre de 40 años identificado por las autoridades como Robert Card.

Un vehículo vinculado con Card fue encontrado por las fuerzas del orden en el poblado de Libon, a unos 12 kilómetros al este de Lewinston.

El jefe de Policía de Lisbon, Ryan McGee, reiteró este jueves por la mañana a los habitantes de la zona que permanezcan en sus casas y contacten con las autoridades si ven algo sospechoso.

“Queremos localizar al individuo y mantener a la comunidad segura”, dijo el agente en la cadena CNN.

McGee no quiso entrar en detalles sobre las pistas que la policía maneja respecto al paradero de Card y no quiso responder ante preguntas de reporteros sobre la posibilidad de que el sospechoso haya huido hacia otro estado.

Por su parte, la Policía del estado fronterizo de Nuevo Hampshire informó de que está colaborando con las autoridades en Maine.

“No se conoce ninguna amenaza específica para el estado de Nuevo Hampshire en este momento, pero los policías permanecen vigilantes y listos para responder”, informó la cuenta oficial de la Policía del estado en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Varios distritos escolares en el estado, incluyendo el de Portland, la ciudad más poblada, han decidido suspender las clases el día de hoy.

A su vez, varias agencias del Gobierno federal, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se han unido a la búsqueda del sospechoso.

La oficina del sheriff del condado de Androscoggin publicó ayer varias imágenes del sospechoso, en donde se puede ver a un hombre con un fusil de asalto entrando en una bolera (local donde se juegan bowling).

In this image posted to the Androscoggin County Sheriff's Office, a suspect in an active shooter event is shown. pic.twitter.com/xpmRmALgK9

— Jerome Weingarden (@Thelovetoy) October 26, 2023