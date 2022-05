Autora argentina presentó su libro y no fue nadie: “No me avergüenza ni me enorgullece”

La abogada argentina, Helena Estreda, se hizo viral en las redes sociales por naturalizar el fracaso, luego que presentara su segundo libro y nadie asistiera al lanzamiento.

Estreda es Máster en Mercado de Capitales y Financieros y lanzó recientemente su libro “Dueña de tu dinero”. A través de Instagram contó su experiencia respecto a ello y dijo que la producción tuvo un buen arranque gracias a unas notas en medios de comunicación, presentaciones y firmas de ejemplares en una feria.

“Sonrisas, emociones, fotos… confieso, se sintió maravilloso”, escribió.

A pesar de ello, agregó que realizaron un evento en un centro comercial donde habría otra firma de libros. Ver también EE.UU: Mujer fue condenada a cárcel luego de agredir a azafata que le pidió usar mascarilla

“Cuando llego al lugar, habían puesto una mesa del patio de comidas con una silla en un ancho pasillo del Shopping, destinado para mí. Con algunos libros sobre la mesa, me acomodé y ahí me quedé“, relató, destacando que “no vino nadie”.

En este punto fue cuando la abogada realizó una profunda reflexión “si hubiera venido gente, me habría sacado fotos para subir a redes sociales, sin duda. ¿Y ahora que no vino nadie? Me respondí: ‘Es parte del camino, me han pasado cosas similares en el pasado -y seguramente a futuro- y no creo ser la única’. Con dudas, saqué mi teléfono, tomé la foto y a la tarde de ese mismo día subí un posteo bastante espontáneo, ni siquiera le puse filtros a la foto y un poco me olvidé del tema“.

Por el mismo relato de Estreda se conoció que en menos de 48 horas el posteo alcanzó a ser compartido un millón de LinkedIn. “Fue compartido más de 200 veces, unos 2000 comentarios y 15k likes. Por ahora, porque cada vez que me vuelvo a fijar, ¡sube! (y asusta un poquito)”, detalló.

Y respecto a ello, explicó que “muchos valoran mi ‘valentía’, y me da pudor contradecirlos, no fue un acto de coraje, más bien de complicidad” y que “a todos nos ha tocado el pasillo vacío y sabemos cómo se siente. No me avergüenza ni me enorgullece”.

“Hay un poema de Rudyard Kipling, ‘If’, que dice que el triunfo y la derrota son dos impostores. En la vida he tenido suficientes altos y bajos para reconocerlo. Y creo que mi mejor versión ha salido más durante las derrotas que en los triunfos, que me pueden marear“, escribió dándole sentido al fracaso que vivió.

https://www.instagram.com/p/Cd4RWIrLh9C/