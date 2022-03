Durante la madrugada de este viernes, hora local en Ucrania, se reportó una explosión y posterior incendio en la central nuclear de Zaporizhzhia.

El alcalde de Enerdogar, ciudad cercana a dichas instalaciones, acusó que se trata de una “amenaza para la seguridad mundial. Como resultado del incesante bombardeo por parte del enemigo de los edificios y bloques de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está en llamas”, dijo en Facebook.

Asimismo, hizo un llamado inmediato a detener el bombardeo en la planta de energía.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, acudió a Twitter para acusar que están “disparando desde todos los lados contra la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa“.

“¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!”, agregó la autoridad, apuntando a Rusia como causante de este suceso.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022