“Alguien gritó que había un incendio”: Avión aterrizó de emergencia tras presencia de humo en la cabina

Un aterrizaje de emergencia fue el que realizó un avión en Estados Unidos luego de que, repentinamente, apareciera humo dentro de la cabina.

Los afectados fueron los pasajeros del vuelo 2846 de Delta Airlines que iba en dirección de Atlanta a Los Ángeles, quienes se percataron de un intenso olor y presencia de humo en el interior. Además, los miembros de la tripulación también se dieron cuenta de un problema en uno de los motores.

Tras eso, la aeronave se vio en la obligación de aterrizar de emergencia, según informó un representante de la aerolínea a People.

En un video compartido en redes sociales se puede ver a los pasajeros sentados, mientras que de fondo se escucha el sonido de un pito y se puede apreciar la evidente presencia del humo.

“Todo era normal y luego, de repente, había humo en la cabina”, contó Mason Weiner, pasajero del vuelo que captó parte del momento, a NBC News.

“Alguien comenzó a gritar que había un incendio, pero los asistentes de vuelo (de una manera muy profesional) les dijeron a todos que se relajaran, que no era un incendio y que se mantuvieran sentados”, recordó.

Finalmente, el avión aterrizó en Alburquerque International Sunport y desde la empresa indicaron que “nuestra tripulación de vuelo siguió los procedimientos para desviar de manera segura el vuelo”.

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. 🙏 @Delta pic.twitter.com/9O0q83zd7K

— Matt Johnson (@MattJohnsonNEWS) November 1, 2022