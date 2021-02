La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condenó el uso de armas letales contra manifestantes pacíficos.

“Que quede claro: el uso indiscriminado de armas letales o menos letales contra manifestantes pacíficos es inaceptable en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia“, escribió.

Lee también: “Turismo médico”: Presentador peruano insiste que tiene fuentes que respaldan idea de vacunarse en Chile

La ex mandataria lanzó el recordatorio a través de Twitter, aunque sin especificar a qué situación se refería.

Let's be clear: the indiscriminate use of lethal or less-than-lethal weapons against peaceful protestors is unacceptable anywhere and under any circumstances.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) February 12, 2021