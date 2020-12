Este sábado, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer su tradicional lista de canciones preferidas del 2020.

“Aquí una de mis canciones favoritas del año. Como es usual, consulté con mi familia y con la gurú de la música, Sasha -su hija-, para hacer la lista. Espero que puedan encontrar una o dos nuevas canciones para escuchar“, expresó el ex mandatario a través de Twitter.

El listado está compuesto mayoritariamente por artistas anglos, como Dua Lipa, Travis Scott y Mac Miller, pero también destacada a nombres latinos como Bad Bunny con su canción La difícil, incluida en el álbum YHLQMDLG.

Asimismo, la artista colombiana y nominada al Grammy 2021, Lido Pimienta, fue mencionada por su single Nada, en colaboración con Li Saumet de Bomba Estéreo.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020