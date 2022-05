El conmovedor baile de bodas de enfermera ucraniana que perdió sus dos piernas tras explosión

No fue de manera tradicional ni en un salón de gala. Los ucranianos Oksana Balandina y Viktor Vasyliv compartieron en redes sociales su primer baile nupcial tras contraer matrimonio.

Las imágenes fueron grabadas al interior de una sala de un Hospital de Lviv, en el oeste de Ucrania. Sin embargo, el inédito registro recorrió el mundo debido a las consecuencias que sufrió la mujer en el marco de la invasión rusa: Perdió sus dos piernas tras la explosión de una mina.

Los hechos se dieron el pasado 27 de marzo, en el momentos que ambos jóvenes de 23 años caminaban hacia su casa en Lysychansk, en la región oriental ucraniana de Lugansk.

“Sólo alcancé a gritarle a Vasyliv, ‘¡Cariño, mira!“, dijo la víctima de la guerra en el momento que recordó lo que ocurrió, según recoge Infobae.

“Me miró cuando la mina explotó. Me caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Entonces me di la vuelta y empecé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire”, añadió.

“Cuando ocurrió, me rendí desesperada, no sabía qué hacer. Vi que no se movía. Si no fuera por Oksana, no sé qué habría pasado. Ella es muy fuerte. No se desmayó. Fue Oksana quien coordinó nuestras acciones”, apuntó el novio.

Con respecto a su actual situación médica, tras más de un mes de tratamiento los médicos tuvieron que amputarle las piernas y cuatro dedos de su mano izquierda.

No quería vivir. No quería vivir esa vida, tengo dos hijos. No quería que me vieran así. No quería ser una carga para nadie en mi familia, pero gracias al apoyo, lo acepté. Necesito seguir viviendo. No es el final de la vida. Si Dios me dejó con vida, ése es mi destino“, señaló desde el hospital.

En el video se puede apreciar como su pareja levanta a la novia entre los brazos y la hace girar entre las camas del hospital, lo que causó múltiples emociones entre los que presenciaron el momento y los internautas.

Según indicó el medio anteriormente citado, luego de celebrar su boda, mientras sus hijos están a salvo con sus abuelos en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, los recién casados tienen en mente viajar hasta Alemania para que Balandina reciba una prótesis de pierna y la rehabilitación respectiva.

Revisa el momento aquí