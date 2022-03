Hace ya una semana se materializó la invasión rusa en Ucrania, lo cual desencadenó una violenta operación militar que incluyó cientos de bombardeos en las principales ciudades y una masiva intromisión de las tropas hacia ciertos sectores de la capital.

En los sectores periféricos de la capital, el ejército ucraniano, junto a civiles, se han encargado de impedir el avance militar de sus enemigos, conformando una importante resistencia. En este contexto, se han generado diversos enfrentamientos durante la última semana, en que los disparos con armas de fuego, artillería y lanzamientos de bombas molotov se han convertido en acciones cotidianas.

Este conflicto bélico también ha atraído a corresponsales de diversos países, que han acudido hasta el lugar de los hechos para poder informar al mundo qué es lo que está ocurriendo. Esto ha significado que los comunicadores expongan sus vidas y corran un importante riesgo.

Fue el caso de un grupo de prensa del medio británico SkyNews, quienes fueron víctima de una emboscada a tiros en la ciudad de Kiev. Algunos de ellos recibieron impactos balísticos en sus chalecos antibalas.

Stuart Ramsay, uno de los periodistas que resultó herido tras el suceso, explicó al medio Irish Mirror que “la primera ronda rompió el parabrisas. El operador de cámara Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Luego estábamos bajo un ataque total. Las balas cayeron en cascada por todo el automóvil, los rastreadores, los destellos de bala, el vidrio del parabrisas, los asientos de plástico, el volante y el tablero se habían desintegrado”.

Finalmente, Ramsay detalló que “no lo sabíamos en ese momento, pero los ucranianos nos dijeron más tarde que estábamos siendo emboscados por un escuadrón de reconocimiento ruso saboteador”.

This is an absolutely incredible account by @SkyNews Stuart Ramsay as he’s shot when his team are ambushed by Russian saboteurs outside Kyiv.

It goes to show how dangerous the city now is, even for western media. pic.twitter.com/Sofl6coaXh

— Ben Obese-Jecty (@BenObeseJecty) March 4, 2022