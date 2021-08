Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de ballena anfibio de cuatro patas en Egipto, cuyos fósiles datan de cerca de 43 millones de años. Su vida la habría llevado en Fayum, al sur de El Cairo y se habría caracterizado por ser un feroz depredador.

Según la información difundida por los científicos, esta ballena medía más de tres metros. Por otra parte, su peso era de cerca de 600 kilos.

El hallazgo fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Ahí se especificó que se le bautizó como Phiomicetus anubis. El nombre se debe a que su cráneo tiene una similitud con la cabeza de chacal característica de Anubis, dios mitológico egipcio.

Lee también: “Una escena muy aterradora”: Pitón estalló luego de comerse a una vaca en Tailandia

Abdullah Gohar, el principal autor del artículo en que se informa el hallazgo, da detalles de cómo habría sido esta especie de ballena.

“Fue un depredador activo y exitoso. Creo que era el dios de la muerte para la mayoría de los animales que habitaban junto a él. Descubrimos cómo (sus) mandíbulas feroces, mortales y poderosas eran capaces de desgarrar una amplia gama de presas”, aseguró.

En el artículo se afirma que esta especie de ballena anfibio tenía la capacidad de morder fácilmente a sus presas. Es más, no importaba si era dentro del agua o si ocurría en tierra.

Lee también: Volaron por el cielo: Así fue el rescate en helicóptero de una decena de vacas heridas

Otro dato a tener en cuenta es que Phiomicetus anubis fue catalogada como la ballena más antigua de África. Su hallazgo aporta información para estudiar la evolución que han tenido los cetáceos.

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R

— Hesham Sallam (@heshamsallam) August 25, 2021