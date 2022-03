El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó este domingo a través de sus redes sociales que dio positivo en el test de COVID-19, luego de presentar síntomas relacionados a la enfermedad.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex mandatario señaló: “Acabo de dar positivo por COVID. Hace un par de días que me pica la garganta, pero por lo demás me siento bien“.

Asimismo, indicó que su esposa Michelle Obama no está contagiada y lo atribuyó a que ambos se encuentran con su esquema de vacunación completo. “Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados, y ella dio negativo”, sostuvo.

Por otra parte, aprovechó para hacer un llamado a inocularse para combatir la pandemia. “Es un recordatorio para vacunarte si no lo has hecho, aunque los casos vayan a la baja”, recalcó.

Según reportan medios estadounidenses, Obama había regresado recientemente a Washington DC, después de pasar gran parte del invierno en Hawaii. Fue en esta primera ciudad donde habría dado positivo.

Cabe mencionar que el número de contagios ha descendido en Estados Unidos en las últimas semanas, con unos 40.000 casos diarios en los últimos días, frente a los 700 mil del peak de la ola Ómicron a mediados de enero. Mientras, la cifra de muertes también está cayendo, lo que llevó a las autoridades sanitarias estadounidenses a relajar sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas.

