Iban 100 personas a bordo: Barco discoteque se hundió en Serbia

Literalmente les aguaron la fiesta. Un barco que era utilizado como discoteque en Serbia terminó completamente hundido durante la madrugada de este domingo.

La embarcación de nombre “Kartel“, tenía un poco más de 100 personas a bordo. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, y las autoridades confirmaron que todos los asistentes fueron rescatados.

Sin embargo, un grupo de los afectados tuvieron que recibir asistencia médica luego de lanzarse las gélidas aguas del caudal.

Según un testigo que compartió su experiencia al medio local Informer comentó: “Todo pasó en un segundo, la fiesta estaba prevista hasta las 2 y media, y todo acabó a la 1. De repente, un par de tipos de seguridad subieron al barco, y comenzaron a echar a la gente una por una. Pero los asistentes empezaron a quejarse”.

Videos surfacing of people in Serbia evacuating Kartel nightclub in Belgrade.

Three are reported to have been hospitalised with minor injuries.pic.twitter.com/Ceh91eXb4H

— Sam Street (@samstreetwrites) December 24, 2023