Un trabajador de un bar de la ciudad de San Petersburgo, en Florida, Estados Unidos, salvó a dos jóvenes de un acosador que las molestaba mientras compartían unos tragos gracias a una ingeniosa nota.

De acuerdo a lo publicado por New York Post, Max Gutiérrez notó durante su turno en el local que un sujeto hostigaba insistentemente a una mujer, identificada como Trinity Allie, y a su amiga.

Para averiguar si las clientes necesitaban ayuda, el hombre escribió un mensaje en un papel y se lo pasó a Trinity. “Si este hombre te está molestando acomódate la cola (del cabello) en tu otro hombro, y yo lo sacaré de aquí. Me está poniendo los nervios de punta”, decía el texto.

La joven, quien relató lo sucedido en su cuenta de Twitter, realizó el gesto con su pelo, por lo que Gutiérrez procedió a encarar y a expulsar al acosador del bar.

“Terminó literalmente gritándole al tipo”, aseguró Allie, y agregó que Max “es el tipo de cantinero que todos necesitan”.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021