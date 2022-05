Niños salieron corriendo: Padre sacó un arma de fuego en pleno partido de básquetbol infantil

Una grave situación sucedió en Westford, Estados Unidos, luego de que un hombre entrara armado a un torneo de básquetbol infantil, causando pánico en niños, árbitros y apoderados.

El hecho sucedió el pasado fin de semana en la mencionada localidad del condado de Massachussets, donde un sujeto comenzó a discutir con simpatizantes del equipo contrario, la que poco a poco fue subiendo de tono.

De un momento a otro, el individuo sacó un arma de fuego e ingresó a la cancha, lanzando varios improperios y amenazando con percutar un disparo. Debido a esto, el árbitro tocó su silbato en reiteradas ocasiones y llamó a los niños a protegerse.

Boston 25 news consignó que el involucrado es José Mow, de 34 años y que estaba en el lugar acompañado de su esposa y sus 2 hijos, quien fue detenido luego de que un policía de civil que estaba en el gimnasio reportara el hecho.

El lamentable suceso fue grabado y subido a las redes sociales Garrett Hickey (@Coach_Hickey5), entrenador participante de la liga AAU. “Tenemos un padre apuntando con un arma a otro. Gracias a dios se atascó. Este es un triste estado de cosas. Este video me enferma”, posteó.

Another weekend of AAU and we have one dad pulling a gun on the other. Thank god it jammed. This is a sad state of affairs…this video makes me sick. pic.twitter.com/mxpP18FUFD

— Garrett Hickey #BearDown (@Coach_Hickey5) May 1, 2022