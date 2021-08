Una insólita situación dio lugar en el Zoológico de Amberes, en Bélgica, luego de que el recinto prohibiera la entrada a una mujer que visitaba constantemente a un chimpancé, ya que la relación “cercana” entre ella y el primate estaba provocando que fuese excluido por los otros simios.

Según recoge Daily Mail, la mujer, identificada como Adie Timmermans, ha visitado al chimpancé macho de 38 años todas las semanas durante cuatro años. Lo que en palabras de ella, se convirtió en “una relación”.

Tras ello, los trabajadores del lugar le prohibieron a la mujer mantener el contacto con el animal, ya que los otros chimpancés comenzaron a excluir a “Chita” del grupo, lo que hace que esté solo hasta 15 horas al día.

Sin embargo, Timmermans no se tomó del todo bien la noticia ya que asegura que la medida es injusta ya que solo fue aplicada a ella y no a los demás visitantes. “Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué quieren quitar eso? Estamos teniendo una aventura”, expresó la mujer para el citado medio.

Por otra parte y desde el recinto, han indicado que la mujer y el animal se saludan y se lanzan besos a través del vidrio, lo que les preocupa ya que los otros chimpancés han empezado a excluirlo.

“Cuando Chita está constantemente rodeado de visitantes, los otros animales lo ignoran y no lo consideran parte del grupo”, informó Sarah Lafault, vocera del Zoológico al canal belga ATV. “Luego se sienta solo fuera del horario de visita. Un animal que está demasiado concentrado en las personas es menos respetado por sus compañeros y queremos que Chita sea un chimpancé tanto como sea posible”, añadió.