Ben Stiller y Sean Penn entre los estadounidenses que tienen prohibido el ingreso a Rusia

(EFE) — El Ministerio de Exteriores de Rusia amplió su lista negra de ciudadanos de EE.UU. cuya entrada estará prohibida al país, incluyendo a los actores Sean Penn y Ben Stiller, además de otros 23 estadounidenses, entre los cuales figuran varios secretarios, subsecretarios y empresarios.

“Se impone la prohibición permanente al ingreso a Rusia a un nuevo grupo de miembros del Congreso de EE.UU., altos funcionarios, empresarios y expertos, así como representantes de la esfera de la cultura (25 personas)”, señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores precisó que se trata de una medida de respuesta “a las sanciones contra ciudadanos rusos constantemente ampliadas por la administración del presidente Joe Biden”.

En la lista se incluyen Penn y Stiller, quienes visitaron Kiev en abril y junio del presente año, respectivamente, donde se reunieron con el presidente ucraniano, Voldímir Zelenski.

Ambos destacaron su apoyo a Ucrania, y Penn incluso amenazó con destruir su estatuilla del Oscar si la Academia no le daba la palabra al mandatario durante la premiación.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j

— Ben Stiller (@BenStiller) June 20, 2022