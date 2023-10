Benjamín Netanyahu anunció gobierno de emergencia para combatir guerra con Hamás

Este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto con líder de oposición y ex general israelí, Benny Gantz, anunciaron la formación de un gobierno de emergencia en Israel.

Esta decisión se tomó con el objetivo de combatir el conflicto entre ese Estado y Hamás, que tras el ataque sorpresa de la organización política y paramilitar palestina del sábado, ha cobrado la vida de más de 1.200 personas y ha dejado a más de 3.000 heridos.

Tras el anuncio, Netanyahu, utilizó la red social X para expresarse en contra de la organización palestina: “Hamás es ISIS. Lo aplastaremos y eliminaremos como el mundo aplastó y eliminó a ISIS”.

Israel is at war.

We didn’t want this war.

It was forced upon us in the most brutal and savage way.

But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.

Once, the Jewish people were stateless.

Once, the Jewish people were defenseless.

No longer.

Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023