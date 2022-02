(EFE) – La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a su clímax durante la madrugada de este jueves, luego que Putin decidiera realizar “una operación militar especial” para “defender” Donbás, zona de tensión entre ambos países y donde se ubican Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas separatistas del este ucraniano y reconocidas por el líder ruso.

Instantes más tarde, un equipo de CNN desplegado en Ucrania reportó que se han escuchado diversas explosiones en las cercanías de Kiev, capital del país, y Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania ubicada en el noreste del territorio. Fue luego de esta acción que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó al líder ruso, Vladímir Putin, de lanzar un ataque “no provocado e injustificado” contra Ucrania y de apostar por una “guerra premeditada” que provocará pérdidas “catastróficas”.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de una forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas“, señaló Biden en un breve comunicado compartido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Lee también: EE.UU. advierte que Rusia está lista para invadir Ucrania: Autoridad asegura que podría ser esta noche

Asimismo, el mandatario norteamericano explicó que seguirá la situación desde la Casa Blanca durante la noche de esta misma jornada y que el jueves por la mañana se reunirá con sus homólogos del G7 antes de dirigirse a los estadounidenses para “anunciar más consecuencias” contra Rusia por “este innecesario acto de agresión contra Ucrania y la paz y seguridad globales”.

“También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para asegurar una respuesta fuerte y unidad que disuada cualquier agresión contra la Alianza”, añadió el presidente estadounidense.

Lee también: Conflicto Rusia-Ucrania: Reportan explosiones y Putin anuncia operación militar

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022