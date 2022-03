El discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, como se esperaba, estuvo marcado por sanciones y medidas adoptadas ante la invasión rusa en Ucrania.

Pese a que desde un comienzo, Estados Unidos manifestó su respaldo al país liderado por Zelensky, han sido múltiples los cuestionamientos asociados al actuar de dicho país frente a la escalada de bombardeos que incluso han provocado la muerte de civiles.

Al respecto, durante la noche de este martes, el mandatario estadounidense comunicó la decisión de prohibir las aeronaves rusas en el espacio aéreo de la nación norteamericana.

“Nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía”, manifestó.

De esa manera, Estados Unidos se une a Canadá y la Unión Europea (UE) para cerrar su espacio aéreo a los aviones rusos.

A esta determinación, se sumó una estricta advertencia a los oligarcas rusos que apoyan a Putin, anunciando que el Departamento de Justicia “está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para ir detrás de sus crímenes” y requisar sus yates, aviones privados y objetos de lujo que son parte de sus “ganancias mal engendradas“.

Asimismo, tuvo duras palabras para su homólogo ruso, Vladímir Putin, asegurando que “ahora está más aislado del mundo que nunca“, haciendo referencia a que Estados Unidos tuvo la capacidad de unirse con aquellas “naciones amantes de la libertad” en pos de Ucrania.

“Vamos a estar bien”

Joe Biden también se dedicó a entregar calma a los habitantes del país, ante las noticias asociadas al rol de Estados Unidos en este ataque.

“Sé que las noticias sobre lo que está sucediendo pueden parecer alarmantes para todos los estadounidenses. Lo que quiero que sepan es que vamos a estar bien“, dijo. Agregó además que “cuando se escriba la historia de esta era, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte”, consignó CNN.

Finalmente, el presidente estadounidense reiteró que la nación no desplegaría tropas en Ucrania, afirmando que su milicia no está comprometida en este conflicto y, por tanto, no participarán.

En cuanto a aquellas tropas que ya fueron desplegadas en Europa, como el caso de Alemania, país al que enviaron 7.000 uniformados durante la semana pasada, explicó que fue para “defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste”.

“Como he dejado muy claro, Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de nuestro poder colectivo”, reivindicó, lo cual estaría amparado por el Artículo 5 de la OTAN, que dice que un ataque a un país miembro es un ataque a todos los demás que son parte de la alianza.