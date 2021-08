El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que es “altamente probable” que se produzca otro atentado por ISIS-K contra el aeropuerto de Kabul.

A través de un comunicado, el presidente de EE.UU. dijo que “la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de ataques terroristas en el aeropuerto sigue siendo alta. Nuestros comandantes me han informado de que un ataque es altamente probable en las próximas 24 a 36 horas”.

Del mismo modo, pidió a los altos cargos militares en Afganistán que tomen “todas las medidas necesarias” para proteger a los soldados mientras continúan su misión para evacuar a ciudadanos estadounidenses y colaboradores afganos antes del 31 de agosto.

Respecto al atentado en el aeropuerto de Kabul, registrado el pasado jueves, Biden indicó que “continuaremos persiguiendo a cualquier persona involucrada en ese atroz ataque y se lo haremos pagar. Responderemos siempre que alguien trate de dañar a EE.UU. o de atacar a nuestras tropas. Eso es algo que nunca debe estar en duda”.

Por otro lado, el Pentágono advirtió que aún hay “amenazas muy reales y muy dinámicas” contra las tropas estadounidenses en Kabul.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021