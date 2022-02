De acuerdo por la información entregada por CBS News, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, está preocupada porque Rusia podría invadir Ucrania en los próximos días. Esto porque el presidente ruso, Vladimir Putin, no muestra signos de reducir la escalada o participar en una diplomacia significativa para poner fin al enfrentamiento.

En esta línea, el presidente Biden convocó a una llamada virtual, este viernes, con los líderes de Canadá, los principales aliados europeos y los jefes de la OTAN y la Comisión Europea para discutir las preocupaciones de que Rusia continúa acumulando tropas y equipo militar alrededor de Ucrania.

Los funcionarios estadounidenses expresaron sus preocupaciones y el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que “estamos en una ventana en la que una invasión podría comenzar en cualquier momento. Y para ser claros, eso incluye durante los Juegos Olímpicos“. Cabe señalar que terminarán el 20 de febrero.

Asimismo, Biden, a través de una entrevista de NBC News, advirtió este jueves a los estadounidenses que se encuentran en Ucrania que “se fueran ahora”.

Añadiendo que, “estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Es una situación muy diferente y las cosas podrían descontrolarse rápidamente“.

Toda la actividad diplomática se produce cuando Rusia ha desplegado seis buques de guerra en el Mar Negro, restringiendo el acceso naval de Ucrania y aumentando el número de fuerzas rusas que ahora abarcan la ex república soviética.

NEWS: The U.S. believes Putin has decided to invade Ukraine and communicated those plans to the Russian military, three officials tell @nickschifrin. Two admin officials say they expect the invasion to begin next week—echoing what Secretary of State Blinken has said.

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) February 11, 2022