(CNN) – El presidente Joe Biden llamó hoy el “día de Estados Unidos” en su discurso en el Capitolio de Estados Unidos. “Este es el día de la democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y resolución”, dijo Biden.

“Estados Unidos ha sido probado de nuevo y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío”, agregó. Dijo que la “causa de la democracia” se celebra hoy.

“Se ha escuchado la voluntad del pueblo y se ha hecho caso a la voluntad del pueblo”, afirmó el mandatario.

“Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo. Hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa. La democracia es frágil. Y a esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido“.

“Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto: unir a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación“, dijo.

El presidente pidió a los estadounidenses que se unan para superar los desafíos extraordinarios que enfrenta la nación, una idea que mencionó a menudo en la campaña.

“Para superar estos desafíos, restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras y se requiere la más elusiva de todas las cosas en una democracia, la unidad“, dijo Biden.

“Uniéndonos para luchar contra los enemigos que enfrentamos. Ira, resentimiento y odio, extremismo, anarquía, violencia, enfermedad, desempleo y desesperanza. Con unidad podemos hacer grandes cosas, cosas importantes“, agregó.

“Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y reales. Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos somos creados iguales, y la dura y fea realidad de que el racismo, el nativismo, el miedo y la demonización nos han desgarrado durante mucho tiempo“, dijo Biden.

El presidente comentó que a través de tiempos difíciles en la historia de Estados Unidos –la Guerra Civil, la Gran Depresión, las dos guerras mundiales y los ataques del 11 de septiembre de 2001– “nuestros mejores ángeles siempre han prevalecido”.

Biden dijo que en todos los casos, los estadounidenses han podido unirse por el bien común. “La historia, la fe y la razón muestran el camino, el camino de la unidad”, dijo Biden.

Joe Biden se comprometió a ser un “presidente para todos los estadounidenses”, incluidos aquellos que no apoyaron su campaña. “Lucharé con la misma fuerza por aquellos que no me apoyaron como por aquellos que lo hicieron”, dijo Biden.

“Para todos los que apoyaron nuestra campaña, me siento honrado por la fe que depositaron en nosotros. Para todos los que no nos apoyaron, permítanme decir esto. Escúchenme mientras avanzamos. Desde mi corazón: si todavía no estás de acuerdo, que así sea. Eso es democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disentir pacíficamente dentro de las barreras de nuestra república es quizás la mayor fortaleza de esta nación. Sin embargo, escúchame claramente. El desacuerdo no debe llevar a la desunión. Y les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses. Todos los estadounidenses“.