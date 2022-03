(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este sábado en Varsovia con los ministros de Exteriores y de Defensa de Ucrania, Dmitro Kuleba y Oleksii Réznikov, respectivamente.

En un breve comunicado, la Casa Blanca anunció que Biden tenía previsto “participar en parte de una reunión” en la capital polaca entre los ministros ucranianos y los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, que acompañan al presidente en su viaje.

Poco antes del mediodía, la prensa tuvo acceso al inicio del encuentro, en el que Biden estaba sentado en un lado de una mesa alargada junto a Blinken, Austin y otros de sus asesores; enfrente de Kuleba, Réznikov y otros responsables ucranianos.

Los periodistas pudieron escuchar cómo Kuleba le contaba a Biden que desde que comenzó la guerra, ha aprendido a “dormir en cualquier circunstancia”, lo que le permitió descansar durante el tren que le llevó a Varsovia.

Biden le respondió que él también puede dormir en los trenes, gracias a que cuando era senador, los tomaba a diario para trasladarse desde la capital estadounidense al estado en el que residía, Delaware.

La autoridad ucraniana aseguró en un tuit que la reunión con esa amplia delegación de Estados Unidos permitirá “buscar soluciones prácticas en las esferas políticas y de defensa, para reforzar la capacidad de Ucrania de luchar contra la agresión de Rusia”.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022