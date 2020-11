El presidente electo Joe Biden ha emitido un comunicado, diciendo que está “honrado y humilde por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado” en él y en la vicepresidenta electa Kamala Harris.

“Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación”, agregó en el comunicado.

Minutos después de conocer su victoria en Pensilvania, Biden escribió un tuit agradeciendo a los estadounidenses. “Me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país”, dijo.

“El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no“, agregó.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020