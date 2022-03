A fines de febrero, Argentina y el mundo se remecía a causa de la violación grupal de la cual fue víctima una mujer de 20 años en la ciudad de Palermo. Suceso que ocurrió en una zona residencial, a plena luz del día y que habría involucrado el consumo de drogas por parte de los seis detenidos que son apuntados como presuntos responsables del delito.

Con el pasar de los días, y mientras avanza la investigación en su contra, uno de estos sujetos imputados por el caso decidió romper el silencio y dar a conocer su versión de los hechos mediante una insólita carta titulada Bitácora de viaje.

El escrito data del pasado jueves 10 de marzo y está firmado por Thomas Fabián Domínguez, de 21 años. Cabe señalar que este individuo es el único de los detenidos que decidió rechazar la representación de un defensor oficial, optando por acceder a la contratación del abogado Jorge Alfonso.

La misiva escrita con letra imprenta, comienza de la siguiente manera: “Desde hoy y con previas ganas de hacerlo pero sin disponer momento, yo, Thomas Fabián Domínguez, me propongo así como una ‘Bitácora de viaje’ a redactar, mis vivencias con respecto a lo acontecido: Un hecho que a pesar de su relevancia y significación, es una experiencia más entre tantas otras en mi vida, siendo esta en especial negativa, angustiante y traumática para mí”, consignó Infobae.

Lee también: La “nueva vida” que tendrá una adolescente que estuvo 13 años con la cabeza en un ángulo de 90°

Más allá de hacer una reflexión o autocrítica por su actuar en contra de la víctima, el detenido solo se centra en sí mismo y su experiencia estando detrás de las rejas. Es decir, en su documento no hace referencia a la situación que lo mantiene en la cárcel ni solidariza con la joven afectada, sino que solo apunta a sus sentimientos por su estado actual.

“(…) He de admitir que no lleva a lugares muy favorables de mis facetas y pone a prueba casi al límite mi psiquis; siempre fui alguien fuerte en este aspecto, entendiendo que todo pasa por algo y aceptando que Dios considera esta batalla y otras favorables en algún punto para mi persona. Y por mucho que me cueste me encuentro siendo fuerte pese a ser inocente, entendiendo los tiempos de la Justicia y disponiéndome a esta con paciencia en virtud de descubrir la verdad (…)”. agrega.

“Por lejos y sin ápice de arrepentimiento, no dejo de preguntarme: ¿Por qué a mí? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué me acerqué a desconocidos? ¿Por qué confiaba en personas ajenas a mi vida, a mis valores e ideales?”, continuó en la carta, haciendo alusión a una presunta inocencia de su parte.

Lee también: Elon Musk desafía a un duelo a Putin: “Lo que está en juego es Ucrania”

“Estoy encerrado y esta es solo una parte de mi angustia, siendo esta rebasada por el hecho de no estar con mis seres queridos, familia y amigos, lejos de mis proyectos personales y grupales, triste profundamente porque no solo me afecta a mí sino a todos aquellos que confían en mí y están poniendo su fuerza y voluntad para que recupere mi libertad y así juntos seguir adelante con todo lo que hoy por lo que una injusticia está pausado”, cerró Domínguez.