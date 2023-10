Israel bloquea pasos para entrar y salir de Gaza: Camiones con ayuda humanitaria esperan su respuesta

Más de 140 camiones con ayuda humanitaria esperan ingresar a la Franja de Gaza. Durante esta jornada, el ejército Israelí informó que no hay un alto al fuego humanitario, descartando la posibilidad de un corredor hacía Egipto. El portavoz del ejercito israelí, Roni Kaplan, aseguró que los ataques a las vías internas de Gaza para la evacuación, han sido cometidos por Hamás y no por ellos. “Los informes sobre ataques de la fuerza de defensa de Israel a caravanas de evacuación de civiles son categóricamente falsos, fue Hamás el que obstaculizó la ruta para que la gente no salga, fue Hamás quien robó de un hospital de la zona norte una cantidad de combustible”, aseveró. Durante la jornada, gazatíes divisaron camiones vacíos de bencina con banderas de la ONU, abandonando Rafah, en primera instancia hacía Egipto, pero versiones de prensa internacional aseguran que se dirigían a Kerem Shalom, cruce fronterizo israelí, donde al menos un centenar de camiones informó al gobierno local que esperaban respuesta de Israel para entrar con ayuda humanitaria.