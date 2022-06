Jair Bolsonaro ofrece asilo político a Jeanine Áñez: “Es una injusticia para una mujer encarcelada en Bolivia”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este domingo que está dispuesto a ofrecer asilo político a la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien fue condenada a 10 años de cárcel por hechos ocurridos entre el 10 y 12 de noviembre de 2019.

En una entrevista realizada a Programa 4 por 4, el mandatario afirmó que el país “está poniendo en práctica el tema de las relaciones internacionales, los derechos humanos, a ver si trae a Jeanine Áñez, le ofrece cobijo aquí en Brasil“.

“Es una injusticia para una mujer encarcelada en Bolivia”, agregó en el citado medio.

En la misma conversación, Bolsonaro también arremetió contra su oponente en las elecciones presidenciales de octubre próximo, Luiz Inácio Lula da Silva, por no condenar el fallo de la Justicia boliviana contra Áñez. “El ex presidente (Evo Morales) y el actual (Luis Arce) son amigos de Lula, y él no dice absolutamente nada sobre este caso”, criticó.

Cabe mencionar que Áñez fue condenada por el caso denominado “Golpe de Estado II”, cuando ella era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.