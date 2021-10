Jair Bolsonaro nuevamente está en medio de la polémica en Brasil, siendo apuntado como “misógino” en aquel país, situación que ocurrió tras el veto que el presidente le dio a la distribución gratuita de toallas higiénicas. Esta ley beneficiaría a aquellas jóvenes y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Según lo afirmado por el mandatario brasileño, si el Congreso no acata su decisión y decide legislar esto, se vería en la obligación de ocupar recursos orientados a la salud y educación para dar el cumplimiento a esta determinación.

Por aquello, Bolsonaro expresó: “Es retirar un poquito de cada lugar. Estoy retirando porque soy esclavo de la ley. Si el Congreso derriba el veto, y estoy haciendo fuerza para que lo derriben, voy a conseguir los tampones”.

Junto con aquello, el Presidente de Brasil aseguró que el proyecto por sí solo no incluye una fuente de financiación. Además de eso, precisó: “No voy a crear ni a aumentar impuestos para financiar esto”.

Las mujeres que serían beneficiadas y sus respuestas

Según los datos proporcionados por el Senado, el proyecto beneficiaría a cerca de 5,6 millones de mujeres en aquel país. El detalle tiene relación con lo informado por Girl Up, una ONG fundada por la ONU en 2010, que señala que una de cada cuatro adolescentes de Brasil no asiste a sus clases escolares por no poder “tener su periodo con dignidad”.

Hay que mencionar que el veto de Jair Bolsonaro ha generado movilizaciones en la nación. En redes sociales, el hashtag #LivreParaMenstruar (libre para menstruar) se ha convertido en tendencia y las usuarias han manifestado que el veto es absurdo.

“Bolsonaro muestra que no tiene ni una pizca de sensibilidad con las mujeres. Él deja clara toda su misoginia con ese veto. No podemos callarnos, pues estamos hablando de la vida, de la dignidad de miles de mujeres. Ese veto es un atentado contra todas nosotras”, fue parte de lo que expresó la diputada Marilia Arrae, autora de esta iniciativa legislativa.

