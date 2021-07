(EFE) – El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó hoy los insultos racistas contra algunos jugadores ingleses que aparecieron en las redes sociales, después de que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa frente a Italia.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron víctimas de estos insultos después de que los tres fallaran sus lanzamientos penales en la final del torneo continental ante la escuadra azzurra. La lamentable situación se dio especialmente en Instagram, donde varios usuarios colocaron emojis de monos y simios con el fin de desprestigiar el color de piel de los seleccionados.

Además del primer ministro, la Federación de Fútbol de Inglaterra (FA) lamentó estos insultos y admitió estar “horrorizada” ante la situación.

Johnson tuiteó este lunes que los responsables de los comentarios racistas deberían estar “avergonzados” y añadió que los jugadores deberían ser tratados como “héroes” y no insultados.

El jefe del Gobierno comentó en su cuenta de Twitter que el resultado de anoche fue “desgarrador” pero que el seleccionador inglés, Gareth Southgate, y el equipo “jugaron como héroes”.

“Ellos han llevado orgullo al país y merecen gran crédito”, agregó el líder conservador.

Por su parte, la Federación inglesa recalcó en un comunicado divulgado que los comportamientos racistas “no son bienvenidos en el equipo” y agregó que se hará “todo lo posible por apoyar a los jugadores afectados mientras pedimos castigos más duros para cualquiera que sea responsable”.

“Haremos todo lo posible para sacar la discriminación del juego, pero imploramos al Gobierno que actúe rápidamente y apruebe la adecuada legislación a fin de que este abuso tenga consecuencias”, añadió la nota.

Incluso, la federación británica pedirá a las empresas de las redes sociales que tomen medidas contra el racismo en sus respectivas plataformas.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021