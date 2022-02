Luego de que el presidente de Rusia anunciara una operación militar especial en Ucrania, comenzaron a registrarse durante la madrugada de este jueves ataques tanto aéreos como terrestres en las principales ciudades del país.

Rápidamente, se generaron diversas reacciones por parte de los mandatarios del mundo occidental. El presidente de Estados Unidos, Jon Biden, comunicó a través de sus canales oficiales que se había puesto en contacto con el presidente ucraniano Zelenski. “Condené este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le informé sobre los pasos que estamos tomando para lograr la condena internacional, incluso esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU”, sostuvo el mandatario.

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también se manifestó en relación a los recientes hechos en Europa del Este. “Estoy consternado por los horribles eventos en Ucrania y he hablado con el presidente Zelenski para discutir los próximos pasos”, señaló.

Asimismo, Johnson planteó que “el presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque no provocado contra Ucrania. El Reino Unido y nuestros aliados responderán con determinación”.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022