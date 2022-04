“Sorpresa”: Boris Johnson se reunió con Volodomír Zelenski en Kiev en una visita no anunciada

(EFE) – El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, en una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente, según una imagen publicada hoy en Twitter por la Embajada de Ucrania en el Reino Unido.

La legación diplomática divulgó una fotografía de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: “Sorpresa”.

Downing Street, despacho oficial de Johnson, confirmó poco después el encuentro en la capital ucraniana, un día después de que el Reino Unido anunciara el envío de nuevo material militar por valor de 100 millones de libras (120 millones de euros).

Un portavoz del primer ministro indicó que el viaje representa una “muestra de solidaridad con los ucranianos” y que los dos mandatarios se han citado para abordar “el respaldo (británico) a Ucrania a largo plazo”.

Entre otras cuestiones, Johnson expondrá a Zelenski el “nuevo paquete de ayuda financiera y militar” que le ofrece el Reino Unido para que su país continúe haciendo frente a los ataques rusos.

El jefe de Gobierno británico había estado por última vez en Kiev el pasado 2 de febrero, semanas antes de que comenzara la invasión rusa, cuando ofreció una rueda de prensa conjunta con Zelenski.

Esta semana, una delegación del Ejecutivo ucraniano y altos cargos de su ejército asistieron a demostraciones armamentísticas en un campo de entrenamiento del suroeste de Inglaterra, donde las fuerzas armadas británicas les mostraron en funcionamiento vehículos blindados, defensas antiaéreas y otros equipos.

