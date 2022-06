Boris Johnson emitió polémica declaración sobre Putin: “Si fuera mujer no hubiera iniciado la guerra”

La guerra en Ucrania continúa y durante los últimos días diferentes hechos de violencia y bombardeos se han dado a conocer en el país. En esa línea, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, emitió una declaración que ha causado controversia al afirmar que si Vladimir Putin fuera mujer, entonces no habría iniciado una guerra. “Se necesitan más mujeres en posiciones de poder. Si Putin fuera una mujer, que obviamente no lo es, pero si lo fuera realmente no creo que se hubiera embarcado en una loca guerra machista de invasión y violencia en la manera que lo ha hecho”, indicó Johnson, y señaló que este es un ejemplo de “masculinidad tóxica” por parte del líder ruso.