Boxeador argentino noqueó a delincuente que intentó asaltarlo: “Lo dejé sentado en el suelo”

Un momento que nunca olvidará fue el que vivió un ladrón en Neuquén, Argentina, luego de intentar asaltar a una persona que estaba corriendo por una plaza.

Las cosas no salieron como el delincuente pensaba, ya que al momento del atraco no se enteró que la víctima era el boxeador Gino “Áspero” Godoy, quien no se dejó intimidar y aprovechó su entrenamiento.

El pugilista relató al medio LN Neuquén que estaba trotando durante el fin de semana pasado, cuando de la nada “sale un pibe con una mochila y me dice algo (…) No entendí y me dijo que quería el celular”.

El atleta de 34 años reveló que ignoró el pedido del antisocial y le señaló que no estaba portando el aparato. No contento con eso, el sujeto le pidió el reloj. “Le dije ‘tomátelas’ y cuando quise seguir corriendo, me quiso agarrar del brazo izquierdo”, señaló.

“Ahí no lo pensé, me dejó la derecha libre”, indicó. En cosa de segundos, le aplicó un tremendo golpe “y lo dejé sentado en el suelo, despatarrado y me fui”.

Ofuscado, el asaltante huyó del lugar, no sin antes amenazarlo que iba a buscar un arma para dispararle. “Esta vez me pasó a mí, pero quise contarlo para que la gente tenga cuidado. Ya hubo varios hechos y hasta han tirado tiros (balazos) a la gente que anda”, agregó Godoy.

“Áspero”, que se está preparando para luchar por un título internacional en los próximos meses, aclaró que es la primera vez que le pasa esta situación, llamando a toda la ciudadanía a estar alerta en estos casos.