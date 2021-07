(CNN en Español/CHV Noticias) – Luego que Britney Spears compareciera en la corte de forma remota en junio, con el objetivo de que se levante la tutela de su padre, Jamie Spears, ordenada en 2008, el caso se abordó nuevamente este miércoles en una audiencia judicial.

La artista obtuvo una pequeña victoria en la corte después que la jueza le concediera su petición de contratar a su propio abogado para que la represente en la batalla por su tutela.

Spears contrató al ex fiscal federal Mathew Rosengart, quien pidió al padre, Jamie, que renunciara voluntariamente a la tutela, argumentando que era “en el mejor interés” de su clienta. “Nos moveremos rápida y agresivamente para su remoción”, sentenció.

Durante la audiencia, la estrella del pop de 39 años expresó su enojo, frustración y tristeza por su actual tutela y dijo que le gustaría presentar cargos formales contra su padre, Jamie. “Me gustaría acusar a mi padre de abuso de tutela”, señaló ante la corte. “Quiero presentar cargos contra mi padre hoy. Quiero una investigación sobre mi papá”, añadió.

Asimismo, en un momento de la audiencia, la cantante entregó un desgarrador testimonio y dijo sobre los implicados que “pensé que estaban tratando de matarme”. “Si esto no es abuso, no sé qué es”, agregó, señalando al tribunal que tiene “graves problemas de abandono” y que no estaba dispuesta a ser evaluada para que se retire a su padre de la tutela, la que calificó como una “maldita crueldad”.

Recordemos que el 23 de junio la artista declaró a la jueza Brenda Penny de la Corte Superior de Los Ángeles que sus conservadores la habían obligado a actuar, tomar litio y seguir utilizando un método anticonceptivo en contra de su voluntad. “Sólo quiero recuperar mi vida y han pasado 13 años y es suficiente“, pidió en la instancia.

“Se viene amigos, se viene. Con una nueva real representación hoy… Me siento AGRADECIDA y BENDECIDA !!!! Gracias a mis fans que me apoyan… ¡No tienen idea de lo que significa para mí ser apoyado por fans tan increíbles! Dios los bendiga a todos !!!!!”, indicó la estrella del pop tras la audiencia.

El mensaje fue compartido través de su cuenta de Twitter, donde publicó un video montando a caballo. “Esta soy yo celebrando y haciendo volteretas hoy”, señaló.

