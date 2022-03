Bruce Willis se retirará de la actuación, informó su familia este miércoles.

La información fue compartida por su hija mayor, Rumer Willis, a través de su cuenta de Instagram.

En el mensaje compartido por su hija se detalla que “queremos contarles que nuestro querido Bruce está sufriendo algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, la que está afectando sus habilidades cognitivas”.

Lee también: Acusan hipocresía: El día en que Will Smith se burló de un calvo en TV

“Como resultado de esto, Bruce se apartará de su carrera que ha significado tanto para él”, añadió.

Junto a esto, compartieron que “este es un momento desafiante para la familia y apreciamos su cariño, compasión y apoyo. Nos moveremos con una fuerte unidad familiar y queremos incluir a sus fans, porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes para él”.

Bruce Willis inició su carrera como actor en los ’80, pero no fue hasta 1988 con Die Hard cuando su fama alcanzó el nivel planetario, convirtiéndose de inmediato en una estrella de Hollywood.

Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), The Fifth Element (1997), Armageddon (1998), The Sixth Sense (1999), Unbreakable (2000), Sin City (2005), Moonrise Kingdom (2012) y Glass (2019), son algunas de sus películas más reconocidas.