También habita en costas chilenas: Buzo sufrió insólita mordedura de pez con dientes humanos

Los misterios de las profundidades del mar siempre dan de qué hablar. En este caso, se trata de un pez que cuenta con una dentadura similar a las de los humanos, quien le dio un mordisco en una pierna a un buzo que recorría la costa de Sharm El Sheikh, en Egipto.

Se trata de Alex Pikul de Alabama, Estados Unidos, quien fue atacado por un pez ballesta al encontrarse con un nido de huevos de esta pieza.

De acuerdo con su relato y el de testigos, Alex se encontraba en un grupo de ocho buceadores cuando una fuerte corriente hizo que cambiaran su recorrido.

Así terminaron nadando sobre este nido que generó una persecución por parte de este pez macho, quien se cree estaba protegiendo a sus crías.

“Yo (pensé que estaba) a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna“, relató Alex a The Sun.

“Por la forma en que lo sentí, pensé que probablemente me rompería la piel y estaría sangrando; puedes escucharme gritar algunas malas palabras bajo el agua”, añadió sobre su experiencia.

Al mismo tiempo, el buzo reconoció haber visto a esta especie anteriormente, pero solo en esta ocasión pudo ver de cerca su dentadura y, al mismo tiempo, ser víctima de ella.

“Es una cara que solo una madre podría amar: Un pez tonto y de aspecto feo con dientes humanos. Se ven demasiado grandes para su boca, casi como si tuviera dentadura postiza o algo así“, bromeó.

Más allá de la experiencia, Alex indicó que tras la mordedura resultó con un moretón y una roncha que logró captar la forma de los dientes de este pez.

Características de los peces ballesta

Según National Geographic, existen 40 especies de pez ballesta en el mundo. La de más longitud, correspondiente al pez ballesta piedra, puede llegar a medir un metro de largo y se encuentra en el Pacífico Oriental, desde México hasta Chile.

Además explicaron que “los peces ballesta se han ganado su mala fama gracias a su actitud agresiva, comportamiento especialmente evidente alrededor de los nidos, donde los intrusos, sean peces o submarinistas, pueden ser víctimas de cargas o mordidas”.

En cuanto a su dentadura, tal como todo en la naturaleza, existe una explicación. Estos seres vivos cuentan con “dientes y mandíbulas muy duros para atrapar erizos de mar, volteándolos para llegar a sus vientres, que están armados con menos espinas”.

Cabe mencionar que éstas “son especies muy solicitadas para el comercio de acuarios, lo que motiva a los pescadores a cazarlas vivas en su medio natural, incluso las que están en peligro de extinción”.