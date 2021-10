Un trágico accidente se registró en Italia. Una avioneta cayó sobre un edificio en el país europeo, dejando ocho víctimas fatales.

Según la información preliminar y difundida por los medios de aquel país, el vehículo aéreo, que se dirigía a la isla de Cerdeña, habría colapsado en el barrio de San Donatk Milanese, ubicado a las afueras de Milán.

En cuanto a los detalles de las víctimas, se comunicó que el piloto sería uno de los fallecidos. Además, otros seis pasajeros murieron en el lugar, siendo uno de ellos un niño.

El número de fallecidos por este accidente no habría sido mayor ya que el recinto en donde la nave se estrelló se encontraba vacío, porque se realizaba una remodelación.

En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se observa que tras el choque comenzó un violento incendio en el lugar. Hasta ahí se trasladó personal de emergencias para controlar las llamas.

