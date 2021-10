No ha pasado siquiera una semana desde el masivo problema que sufrieron Instagram y Facebook durante horas, y la situación se repite este viernes 8 de octubre.

Si creías que el problema era tu Internet o celular, solo se trata nuevamente de la caída de las redes sociales, lo que habría quedado al descubierto por los usuarios al momento de intentar subir historias a las plataformas.

Desde Instagram informaron que saben que hay algunas personas que tienen problemas al usar la aplicación, lamentando la situación y asegurando que “estamos trabajando lo más rápido posible para repararlo”.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021