Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufrieron este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo, según denunciaron sus propios usuarios a través del portal Downdetector, sitio de interrupciones en tiempo real de todo tipo de servicios.

Según informó Alerta News 24, Mark Zuckerberg ha perdido 6.6 millones de dólares con las caídas de estas redes sociales en tres horas de no funcionamiento, cayendo al sexto puesto de la lista de multimillonarios.

Por lo mismo, a través sus respectivas cuentas de Twitter, las plataformas de la compañía se refirieron a la situación, indicando que son conscientes de los problemas para acceder a las aplicaciones y productos, que están trabajando para que todo vuelva a la normalidad y que se disculpan por los inconvenientes.

Incluso, el mismo director de Tecnología de Facebook Mike Schroepfer pidió las disculpas respectivas en su cuenta oficial de Twitter y señaló que están experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar los servicios.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

¿Cuál es la principal teoría?

Según explicó Reuters, en primera instancia la página de Facebook tenía un error de Sistemas de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés).

Por su parte, Europapress confirmó de igual forma lo señalado por Reuters. Su director de tecnología Diego Suárez, atribuyó la caída por un posible problema de DNS.

Incluso, la agencia de noticias alemana Ruptley reportó que varios empleados de Facebook no pudieron entrar en los edificios de la empresa porque sus tarjetas dejaron de funcionar.

Según informa el periodista del New York Times (NYT), Brian Krebs, en términos simples, en algún momento de esta mañana, “Facebook eliminó el mapa que indicaba a las computadoras del mundo cómo encontrar sus diversas propiedades en línea. Como resultado, cuando se escribe Facebook.com en un navegador web, el navegador no tiene idea de dónde encontrar Facebook.com y, por lo tanto, devuelve una página de error”.

En ese sentido, Doug Madory director de análisis de Internet en Kentik , una empresa de monitoreo de redes con sede en San Francisco manifestó que aproximadamente a las 11:39 am, alguien en Facebook hizo que se realizará una actualización en los registros del Border Gateway Protocol (BGP) de la compañía.

Además, compartió que se retiraron las rutas Border Gateway Protocol (BGP) que servían al DNS autorizado de Facebook, haciendo que sea inaccesible el entrar a los dominios de Facebook.

¿Qué es BGP y DNS?

Para conocer mejor algunos detalles y la explicación de algunos conceptos y teorías que han circulado en Twitter y portales de noticias internacionales, CHV Noticias conversó con Alejandro Sánchez, académico del DUOC UC de la escuela de Informática y Telecomunicaciones.

“DNS es un servicio que traduce los nombres de los dominios que apuntan a servidores o áreas donde se atenderán a estos dominios. Es un índice que dice donde están las cosas. Nosotros sabemos que los servicios funcionan con direcciones IP. Sería muy difícil aprenderse los números y el DNS lo que hace es llevarlo a un nivel más humano”, explicó el experto.

Según el sitio especializado BlogCloudflare, BGP es un mecanismo para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos (AS) en Internet. “Los grandes enrutadores que hacen que Internet funcione tienen listas enormes y constantemente actualizadas de las posibles rutas que se pueden utilizar para entregar cada paquete de red a sus destinos finales. Sin BGP, los enrutadores de Internet no sabrían qué hacer, es decir internet no funcionaría.

Las redes BGP son redes internas que conectan los distintos servicios de los distintos proveedores. “Hablan de un retiro, pero la verdad es que no han aclarado nada para decir eso. Por lo que se entiende ahora sería un problema de red”, enfatizó el Sánchez.

Sobre la venta del dominio de Facebook

Hoy en día todos los países del mundo tienen un lugar donde puedes comprar un dominio. “Uno puede ceder los dominios o publicarlos a la venta. Incluso hay gente que compra dominios para después venderlos”, comienza explicando el académico con relación a la noticia que se hizo viral sobre la venta del dominio Facebook.com

Someone nuked the DNS A and AAA records for Facebook, Instagram, and WhatsApp 🤭 pic.twitter.com/8TaU2eR1mm — @jack lets nazis target my family (@chadloder) October 4, 2021

Según Whois.com hay efectivamente una actualización del registro el 22 de septiembre, pero dice que el vencimiento de la compra de este sitio es en el 2030 lo que no confirmaría la venta del dominio. “Normalmente los cambios de DNS, de propiedad, se demoran 48 horas en transcurrir. Por eso las empresas tienen tanto miedo de que el dominio tenga un vencimiento, pero en este caso aún no hay nada oficial”.

Ataques DDoS

“En este minuto no se puede descartar que sea un ataque externo. Cuando la compañía es tan grande tienden a tener micro caídas durante el día que nosotros no vemos. Uno no nota las caídas masivas donde la plataforma no responde“, sostiene Alejandro sobre la caída.

Un ataque DDoS o de denegación de servicio (que ha sido una de las posibles razones barajadas por los usuarios) son los más fáciles de detectar, sobre todo si se tiene un gran sistema de seguridad, explica el experto.

“En el fondo es cuando se tienen tantas peticiones en su sitio que no tienes la capacidad para atender a todos los usuarios”, señaló.

“Un grupo de hackers se coordinan para que cada uno de ellos pueda simular miles de clientes y en forma coordinada atacan todos a un sitio, lo que hace que sature y que no tenga espacio para atender a todos los clientes reales“, aseguró.

Finalmente, Alejandro Sánchez no descarta ninguna teoría y aseguró que con la información barajada podrían ser de varios los orígenes, pero que sin embargo, prefiere estar a la espera de información oficial.

Documentos internos y usuarios jóvenes

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente “tóxico” para las adolescentes, ya que “agrava” los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

En una entrevista en el programa televisivo “60 Minutes”, la ex empleada de Facebook que filtró esa documentación a la prensa, Frances Haugen, explicó que durante su tiempo en la compañía, se “alarmó” por las decisiones que se estaban tomando, en las que “los beneficios se ponían por delante de la seguridad pública y se ponía en riesgo la vida de las personas”.