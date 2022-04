¿Por qué cruzó la carretera?: Enorme caimán detiene el tráfico en plena autopista de EE.UU

(EFE) – Un caimán de más de tres metros de largo obligó este miércoles a cortar el tráfico en una carretera estatal en las afueras de la ciudad Oviedo (centro de Florida, Estados Unidos).

El caimán salió del lago Jesup y cruzó la carretera esta mañana cuando había bastante tráfico causando el terror de los automovilistas, aunque no se mostró agresivo, según puede verse en las fotografías de la oficina del alguacil del condado Seminole.

Agentes de la oficina del alguacil del condado Seminole y la policía de Oviedo terminaron con las andanzas del caimán acorralándolo con sus automóviles hasta llevarlo a la cuneta.

Allí esperaron a que llegase un trampero enviado por la Comisión de Conservación de Fauna y Pesca (FWC) de Florida para alejarlo del lugar.

Tail Gator! Thank you media and LEO partners for getting the word out on this 11-footer who strolled out of Lake Jesup this morning and in to Northbound 417 traffic causing quite a jam! @fox35orlando @FHPOrlando @OviedoPD @MyFWC pic.twitter.com/306kx4tB5X

— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) April 27, 2022